Названы регионы России с самым большим числом аварий

В России с начала года на 4,9% увеличилось число дорожных аварий с пострадавшими, в них погибло 10 309 человек. Об этом со ссылкой на данные Научного центра безопасности дорожного движения МВД России пишет Autonews.

Всего в России за девять месяцев произошло 96 768 дорожных происшествий с пострадавшими, число погибших выросло на 1,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а раненых — на 4,3%.

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При этом лидерами по тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий являются Ингушетия, Мордовия, Калмыкия, Чеченская республика и Забайкальский край. Следом идут Московская и Ростовская области.

А вот в антирейтинге роста числа ДТП с пострадавшими в этом году лидирует Карелия, там этот показатель вырос на 96,8%. На втором месте - Калмыкия, где число жертв в дорожных авариях возросло на 64,2%. На третьем месте Ярославская область (+53,6%), затем идет Ингушетия (+52,8) и замыкает пятерку Ивановская область (+38,8%).

Однако в 11 российских регионах число ДТП снизилось, а в 39 отмечается снижение числа погибших на дорогах. Ситуация улучшилась на Чукотке, в Кабардино-Балкарии, в республике Марий-Эл и на федеральной территории «Сириус» рядом с Сочи.

Ранее в МВД России зафиксировали серьезный рост аварийности в восточных регионах страны, в частности, на федеральных трассах, ведущих в сторону Казахстана, Армении, Грузии, Турции и Китая. Аналитики связали это с антироссийскими санкциями и с закрытием границ, что сказалось на перераспределении потоков коммерческих перевозок и перегрузке основных восточных магистралей. В то же время на трассах, ведущих к западным границам, аварийность, наоборот, уменьшилась.