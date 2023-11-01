Число аварий с электросамокатами в России выросло втрое

Количество ДТП с электросамокатами и средствами индивидуальной мобильности (СИМ) в России за девять месяцев текущего года выросло в три раза и составило более 2,6 тыс. случаев. Об этом со ссылкой на данные Научного центра безопасности дорожного движения МВД России пишет «Коммерсант».

Эксперты подсчитали, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост числа аварий с СИМ вырос на 215%. В результате ДТП погиб 31 человек, травмы получили 2,72 тыс. человек, в том числе 919 детей в возрасте до 16 лет.

Более четверти происшествий (26%) случилось на тротуарах, пешеходных дорожках и пешеходных зонах, еще 22,8% пришлась на регулируемые пешеходные переходы.

Лидером по числу таких аварий стала Москва (+235% к аналогичному периоду прошлого года), на втором месте Тюменская область (+308%), а замкнул тройку лидеров Санкт-Петербург (+48%), где также отмечены четыре ДТП со смертельным исходом.

В МВД обратили внимание на то, что в основном участниками аварий с СИМ становится молодежь: 42% пострадавших это люди в возрасте до 20 лет. При этом в одной из аварий погибли сразу двое передвигавшихся на одном электросамокате граждан, что запрещено правилами.

Ранее правительство утвердило изменения в Правила дорожного движения, согласно которым электросамокаты, гироскутеры, моноколеса получили статус средств индивидуальной мобильности (СИМ), их скорость была ограничена до 25 км/ч. А масса электротранспорта, на котором разрешается ездить по тротуарам, вело- и пешеходным дорожкам, не должна быть больше 35 кг. Приоритет при совместном движении был отдан пешеходам.