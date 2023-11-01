АвтоВАЗ просит от государства новую компенсацию

АвтоВАЗ просит компенсацию 100% затрат при поставках в дальнее зарубежье
АвтоВАЗ выступил за повышение уровня компенсации транспортных затрат компании при поставках машин в дальнее зарубежье с текущих 80% до 100%. С соответствующей инициативой компания обратилась к правительству РФ, заявил вице-президент по внешним связям и взаимодействию с акционерами производителя Сергей Громак, передает «Интерфакс».
Он напомнил о наличии в стране постановления №1347. Оно предполагает компенсацию со стороны властей компаниям-экспортерам промышленной продукции, например, автомобилей, часть логистических затрат. Громак обратил внимание на то, что в документе есть ограничения, в частности, компенсируется 80% логистических затрат.
Он отметил, что компания сочла целесообразным увеличить компенсацию. Речь идет о таких рынках, как к Латинская Америка, Африка, добавил вице-президент по внешним связям.
Благодаря данной мере российские экспортеры смогут делать более конкурентное ценовое предложение за рубежом, указал Громак.
Ранее президент российского автоконцерна Максим Соколов заявил, что компания планирует выпустить четыре новые модели за два следующих года. По его словам, в течение следующих двух лет компания представит седан бизнес-класса «Лада Аура», легковую «Лада Искра», городской кроссовер «В+Кросс» (на платформе «Веста») и грузопассажирский «е-Ларгус».