АвтоВАЗ просит от государства новую компенсацию

АвтоВАЗ выступил за повышение уровня компенсации транспортных затрат компании при поставках машин в дальнее зарубежье с текущих 80% до 100%. С соответствующей инициативой компания обратилась к правительству РФ, заявил вице-президент по внешним связям и взаимодействию с акционерами производителя Сергей Громак, передает «Интерфакс».

Он напомнил о наличии в стране постановления №1347. Оно предполагает компенсацию со стороны властей компаниям-экспортерам промышленной продукции, например, автомобилей, часть логистических затрат. Громак обратил внимание на то, что в документе есть ограничения, в частности, компенсируется 80% логистических затрат.

Он отметил, что компания сочла целесообразным увеличить компенсацию. Речь идет о таких рынках, как к Латинская Америка, Африка, добавил вице-президент по внешним связям.

Благодаря данной мере российские экспортеры смогут делать более конкурентное ценовое предложение за рубежом, указал Громак.