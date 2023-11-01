В Санкт-Петербурге представили «Москвич 6» на альтернативном топливе
На Международном газовом форуме 2023 года в Санкт-Петербурге представили лифтбэк «Москвич 6» на метане. Как сообщает пресс-центр компании «Газпром газомоторное топливо», автомобиль был разработан в рамках ранее озвученного сотрудничества завода и организации.
В рамках форума «Газпром газомоторное топливо» и «Москвич» подписали соглашение о сотрудничестве. Стороны договорились о планах по выпуску автомобилей бренда с установленным газобаллонным оборудованием.
Демонстрационный вариант оборудован 1,5-литровым двигателем мощностью 104 л.с. При этом неизвестно, появится ли серийная версия данного автомобиля. В сообщении подчеркивается, что в рамках будущего проекта на газ могут также перевести и кроссовер «Москвич 3», который сейчас выпускается с двигателем внутреннего сгорания.
Напомним, ранее завод «Москвич» заявил, что планирует полностью локализовать производство своих автомобилей к 2029 году. Пока глубокая локализация предусмотрена лишь для трех моделей: «Москвича 3», «Москвича 3е» и «Москвича 6».