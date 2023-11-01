Из-за отмены мигающего «зеленого» выросло число аварий

После отмены мигающего режима светофоров число аварий в Зеленограде выросло на треть. О резком росте аварийности сообщили сотрудники ГИБДД на заседании комиссии по безопасности дорожного движения в городской префектуре. В ведомстве заявили, что экспериментальный режим работы светофоров серьезно ухудшил дорожную ситуацию. В связи с этим инспекторы выступили за возвращение мигающего зелёного сигнала.

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С 1 по 26 октября 2023 года количество аварий на дорогах Зеленограда выросло на 29 процентов. При этом число столкновений транспортных средств увеличилось на 42 процента. Кроме того, на 62 процента выросло количество ДТП на перекрестках.

Эксперимент по отмене зеленого мигающего сигнала светофоров, инициатором которого выступил ЦОДД, начался в городе с 14 октября. Специалисты предполагали, что новый режим работы светофоров сократит количество водителей, «пролетающих» на большой скорости перекресток на жёлтый или красный сигналы.

В ГИБДД негативно относятся к эксперименту. За минувшие две недели специалисты зафиксировали множество жалоб от водителей автомобилей и автобусов. Внезапная смена сигналов светофоров привела к множеству аварийных ситуаций.

В мае прошлого года ЦОДД приступил к испытаниям первого «экосветофора», который следит за качеством воздуха.