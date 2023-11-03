Тюменцы стали реже обращаться к посредникам по продаже автомобилей

Жители Тюмени стали реже обращаться к посредникам по продаже автомобилей. Об этом сообщили сотрудники магазина по реализации подержанных машин «Автомобильная ярмарка».

«Заметили такую тенденцию, что за последний год люди стали реже обращаться в салоны для перепродажи своих автомобилей. Предпочитают самостоятельно реализовывать или через интернет-сервисы. Так они могут контролировать цены и называть любую сумму при сделке», — сообщил сотрудник отдела продаж компании «Автомобильная ярмарка».

Собеседник агентства добавляет, что за последний год цены на поддержанные автомобили выросли в среднем на 100 тысяч рублей. Благодаря этому горожане при продаже своих автомобилей, купленных более 10 лет назад, в настоящее время могут выручить сумму больше изначальной стоимости.

Ранее агентство писало о том, что в Тюменской области за год на 12,6% подорожали подержанные автомобили. Средняя цена на машины с пробегом составляет 850 000 рублей.

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