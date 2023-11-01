В России начнут производить шины под новой маркой

В России на бывшем заводе концерна Continental запустят производство шин под маркой Torero. Об этом сообщает портал Quto.

В апреле 2023 года «Коммерсант» рассказал, что Continental, владевший заводом по производству шин в Калуге, подписал соглашение с АО «Промышленные активы С8», связанном с холдингом S8 Capital.

По данным Quto, шины под брендом Torero начнут производить в феврале 2024 года. Выпускать планируется легковую модель Torero MP-47 Hectorra 3, кроссоверную Torero MP-72 и Torero MP-82 Conquerra для легкого коммерческого транспорта.