Суд разъяснил, когда можно отремонтировать автомобиль с истекшей гарантией

Водители в ряде случаев могут претендовать на бесплатный ремонт после окончания гарантии. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на решение Верховного суда, который разбирал дело одного из автовладельцев.

Речь идет о кроccовере Volvo XC60 – его некая компания приобрела в 2018 году. В 2021 году на машине заменили свечи накаливания. Эта поломка стала не последней – через некоторое время двигатель вышел из строя из-за обрыва шатуна. Однако дилер не стал браться за работу из-за истечения гарантии на ремонт. Это побудило автовладельца обратиться в суд.

Суд первой инстанции и апелляционный суд отказали в удовлетворении иска. Затем жалоба поступила в ВС. Там посчитали, что нижестоящие суды допустили «существенное нарушение в применении норм права к установленным судом первой инстанции обстоятельствам, которое повлияло на исход спора».

Согласно определению Верховного суда, поломка произошла еще в момент действия гарантии. В этой связи автовладельцу полагается гарантийный ремонт.