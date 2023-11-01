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Суд разъяснил, когда можно отремонтировать автомобиль с истекшей гарантией

Водители в ряде случаев могут претендовать на бесплатный ремонт после окончания гарантии. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на решение Верховного суда, который разбирал дело одного из автовладельцев.

Суд разъяснил, когда можно отремонтировать автомобиль с истекшей гарантией
© globallookpress.com

Речь идет о кроccовере Volvo XC60 – его некая компания приобрела в 2018 году. В 2021 году на машине заменили свечи накаливания. Эта поломка стала не последней – через некоторое время двигатель вышел из строя из-за обрыва шатуна. Однако дилер не стал браться за работу из-за истечения гарантии на ремонт. Это побудило автовладельца обратиться в суд.

Суд первой инстанции и апелляционный суд отказали в удовлетворении иска. Затем жалоба поступила в ВС. Там посчитали, что нижестоящие суды допустили «существенное нарушение в применении норм права к установленным судом первой инстанции обстоятельствам, которое повлияло на исход спора».

Согласно определению Верховного суда, поломка произошла еще в момент действия гарантии. В этой связи автовладельцу полагается гарантийный ремонт.

Ранее сообщалось, что россиянке удалось добиться у автосалона замены автомобиля из-за проблем с двигателем.

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