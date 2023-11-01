УАЗ запустит прямые продажи с завода

Ульяновский автомобильный завод объявил о том, что вынужден принять компенсационные меры в связи с неконтролируемым ростом стоимости доставки готовых машин по территории России.

© Виктория Чернышева

С 1 ноября компания вводит частичную компенсацию стоимости доставки автомобилей до дилерских центров в размере 50 тысяч рублей. Данные расходы будут включены в прайс-лист, при этом официальная рекомендованная розничная цена (РРЦ) всех моделей бренда остается без изменений, говорится в заявлении УАЗа.

Видео дня

Также отмечается, что у клиентов Ульяновского автомобильного завода останется возможность приобретать внедорожники без дополнительных расходов. С 1 ноября россияне смогут заказать интересующую модель напрямую на заводе, подобрав нужные модификацию, комплектацию, цвет и опции с помощью конфигуратора на официальном сайте. Соберут машину в срок от 3 до 6 месяцев, при этом ее стоимость не будет зафиксирована на момент заключения договора.

Самой доступной в линейке марки остается "Буханка" с однорядной кабиной и двигателем класса "Евро-0", стоимость которой сейчас составляет 1 310 000 рублей. Внедорожник "Хантер" стоит минимум 1 390 000 рублей. Самый доступный грузовичок "Профи" обойдется в 1 605 000 рублей (за "полуторку" с однорядной кабиной и китайской МКПП), а "Патриот" и "Пикап", который по-прежнему можно купить только с механической коробкой передач, завод оценивает минимум в 1 530 000 рублей и 1 575 000 рублей соответственно.

Ранее "РГ" сообщала, что в ближайшее время УАЗ приступит к поставкам машин в Гану. Решение было принято по результатам официального визита на Ульяновский автомобильный завод делегации западноафриканской группы компаний Jospong, который состоялся в период с 11 по 13 октября.