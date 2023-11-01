Представлен сделанный по спецзаказу 800-сильный «Москвич 3»
Специалисты тюнинг-ателье Level Performance и Power Wheels доработали отечественный «Москвич 3» по специальному заказу, поставив на него 800-сильный двигатель. Об этом пишет Quto.
По данным издания, кроссовер был сделан для советника директора московского предприятия Эрика Китуашвили, более известного как блогер Давидыч. На автомобиль установили двигатель от Audi RS Q3, а также систему полного привода.
В свою очередь Китуашвили после покупки «Москвича 3» заявлял о намерении вложить в его доработку порядка 18 млн рублей.
После начала российской спецоперации на Украине ряд иностранных компаний объявил об уходе с российского рынка, в том числе и автомобильный концерн Renault. Российские активы группы, включая долю французского концерна в «АвтоВАЗе», перешли в государственную собственность с опционом обратного выкупа в течение шести лет. При этом московский завод компании был отдан городу. На предприятии начали выпускать автомобили под брендом «Москвич».
Ранее Министерство промышленности и торговли составило список машин, на которых рекомендуется ездить госслужащим. В него были включены в том числе и «Москвичи» 3, 3е и 6.