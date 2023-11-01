Представлен сделанный по спецзаказу 800-сильный «Москвич 3»

Специалисты тюнинг-ателье Level Performance и Power Wheels доработали отечественный «Москвич 3» по специальному заказу, поставив на него 800-сильный двигатель. Об этом пишет Quto.

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По данным издания, кроссовер был сделан для советника директора московского предприятия Эрика Китуашвили, более известного как блогер Давидыч. На автомобиль установили двигатель от Audi RS Q3, а также систему полного привода.

В свою очередь Китуашвили после покупки «Москвича 3» заявлял о намерении вложить в его доработку порядка 18 млн рублей.

После начала российской спецоперации на Украине ряд иностранных компаний объявил об уходе с российского рынка, в том числе и автомобильный концерн Renault. Российские активы группы, включая долю французского концерна в «АвтоВАЗе», перешли в государственную собственность с опционом обратного выкупа в течение шести лет. При этом московский завод компании был отдан городу. На предприятии начали выпускать автомобили под брендом «Москвич».