Volkswagen Golf GTI готовится к последнему обновлению

«Заряженный» Volkswagen Golf GTI обновится и станет еще мощнее. Рестайлинг, который запланирован на начало 2024 года, будет для модели нынешнего поколения последним, так как уже к концу десятилетия Гольф переведут на электричество. Как пишет британский Autocar, обновление принесет Golf GTI прибавку к мощности, будет перестроено шасси, а также, вероятно, хэтчбек лишится механической коробки передач. Позже, в 2026 году, Volkswagen отметит 50-летний юбилей модели — к этому событию компания может выпустить еще более мощную модификацию.

Издание приводит некоторые подробности об обновленном Golf GTI: якобы хот-хэтч сохранит двухлитровую «турбочетверку», но ее отдача увеличится предположительно на 20 лошадиных сил, до 265 сил. А вот коробка передач будет безальтернативной: «механику» исключат из линейки, оставив только семидиапазонный «робот». Что же касается доработки шасси, то речь может идти о двухклапанных амортизаторах, которые применяются в адаптивной подвеске DCC Pro. За счет этого Golf GTI станет более спортивным, но при этом будет лучше управляться при спокойной езде.

Autocar

Autocar

Ранее появилось изображение обновленного Golf: у него бампер с иным центральным воздухозаборником, зауженная оптика и новая графика задних фонарей. А долгожданным изменением в салоне станет появление физических кнопок на руле вместо нынешних сенсорных — об этом Volkswagen просили сами клиенты.