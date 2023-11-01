Сhery представит два новых бренда. Один из них ждут в России

Появилась информация о двух новых брендах Chery. О марке Cougar, что переводится как «Пума», впервые стало известно еще в октябре — тогда газета «Известия» со ссылкой на неназванный источник в Китае сообщила, что под этим названием на нашем рынке может продаваться некий кроссовер. Теперь же портал «Китайские автомобили» выяснил подробности о еще одном бренде Chery под лаконичным названием Ti. Его прочат серийном спорткару на базе концепт-кара iCar GT.

© Минпроторг КНР / Chery Ti 01

Начнем с Cougar. Первенцем этого суббренда станет кроссовер, о котором не известно ровным счетом ничего. На вопрос журналиста о перспективах этой модели официальный представитель Chery ответил, что пока «идет процесс обсуждения вывода бренда на уровне идеи» и «говорить абсолютно точно, каким будет модельный ряд в России, сложно». «Китайские автомобили» предполагают, что под брендом Cougar на российском рынке могут запустить линейку гибридных машин Amulet (Fengyun).

Минпроторг КНР

Минпроторг КНР

Минпроторг КНР

О суббренде Ti стало известно благодаря патентной декларации Chery. По предварительным данным, этот товарный знак запатентован для спортивного седана, который построят на базе недавнего шоу-кара iCar GT. Пока модель фигурирует в документах под кодовым обозначением Ti 01.