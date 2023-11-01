В России продают «лучший автомобиль года в Китае»

В Россию привезли популярные в Китае кроссоверы Li Auto L9. Целую партию импортировал крупный столичный автосалон: несколько вседорожников с 449-сильной гибридной силовой установкой он предлагает по цене от 9,2 миллиона рублей. L9 — это кроссовер марки Li Auto, принадлежащей стартапу CHJ Automotive, основанному владельцем Nio. В прошлом декабре он удостоился звания «лучшего автомобиля года в Китае», обойдя Avatr 11, smart #1, Zeekr 001, Voyah Dreamer и других.

© Li Auto

Li Auto L9 приводит в движение бензоэлектрическая силовая установка с 1,5-литровым ДВС, который подзаряжает тяговую батарею. Она, в свою очередь, питает два электромотора, суммарно выдающих 449 лошадиных сил. С места до 100 километров в час кроссовер разгоняется примерно за шесть секунд, а запас хода на чистом электричестве составляет 200 километров.

Li Auto

Li Auto

Li Auto

Li Auto

Li Auto

Li Auto

Li Auto

Li Auto

Li Auto

Li Auto

Li Auto

Li Auto

Li Auto

По размеру L9 сопоставим с Mercedes-Maybach GLS и достигает в длину достигает 5,2 метра. Он не только «лучший», но считается одним из самых продвинутых вседорожников в Китае: в салоне аж пять экранов, причем один расположен на потолке. Небольшая «приборка» тоже расположена интересно — она находится прямо на руле.

В оснащение входит полный набор систем безопасности и электронных ассистентов, включая адаптивный круиз-контроль, камеры, систему предотвращения столкновений и другие. Салон обит кожей, есть подсветка, холодильник, подогрев и вентиляция сидений, функции массажа и памяти.