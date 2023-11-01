В России продают «лучший автомобиль года в Китае»
В Россию привезли популярные в Китае кроссоверы Li Auto L9. Целую партию импортировал крупный столичный автосалон: несколько вседорожников с 449-сильной гибридной силовой установкой он предлагает по цене от 9,2 миллиона рублей. L9 — это кроссовер марки Li Auto, принадлежащей стартапу CHJ Automotive, основанному владельцем Nio. В прошлом декабре он удостоился звания «лучшего автомобиля года в Китае», обойдя Avatr 11, smart #1, Zeekr 001, Voyah Dreamer и других.
Li Auto L9 приводит в движение бензоэлектрическая силовая установка с 1,5-литровым ДВС, который подзаряжает тяговую батарею. Она, в свою очередь, питает два электромотора, суммарно выдающих 449 лошадиных сил. С места до 100 километров в час кроссовер разгоняется примерно за шесть секунд, а запас хода на чистом электричестве составляет 200 километров.
По размеру L9 сопоставим с Mercedes-Maybach GLS и достигает в длину достигает 5,2 метра. Он не только «лучший», но считается одним из самых продвинутых вседорожников в Китае: в салоне аж пять экранов, причем один расположен на потолке. Небольшая «приборка» тоже расположена интересно — она находится прямо на руле.
В оснащение входит полный набор систем безопасности и электронных ассистентов, включая адаптивный круиз-контроль, камеры, систему предотвращения столкновений и другие. Салон обит кожей, есть подсветка, холодильник, подогрев и вентиляция сидений, функции массажа и памяти.
Ранее в Россию привезли кроссовер из Китая в стиле Lamborghini Urus. Он намного дешевле: это Forthing T5 Evo от Dongfeng, за который просят от 2,85 миллиона рублей.