Авто нового китайского бренда Chenglong скоро отправятся к дилерам РФ

Первенцем марки на новом рынке станет седельный тягач Chenglong H7 (4х2): сейчас эта модель проходит предпродажную подготовку.

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Chenglong Motor – это подразделение, отвечающее за коммерческий транспорт «поднебесной» корпорации Dongfeng. Предприятие, с конвейера которого сходят грузовики марки, находится в городе Лючжоу на юге Китая. Производственные мощности этого завода рассчитаны на 100 000 коммерческих автомобилей в год, а его штат насчитывает около 8,5 тыс. сотрудников.

На фото: Chenglong H7

Дистрибьюторское соглашение на поставку автомобилей Chenglong в РФ было подписано в середине июля текущего года, официальным дистрибьютором продукции бренда на российском рынке стала компания «Техника-СТ». В список задач входит в том числе развитие сети дилерских центров и сервисных станций, а также организация центрального склада запасных частей в стране. Сейчас официальные дилеры и сервисные станции уже есть в Москве, Сергиевом Посаде, Санкт-Петербурге, Саратове и Белгороде.

В минувшем месяце стало известно о том, что Chenglong направляет в РФ первую партию коммерческой техники. Теперь в местном представительстве рассказали о том, что грузовики находятся в Москве и сейчас проходят предпродажную подготовку, а позже тяжеловозы будут отправлены дилерам. На российском рынке первенцем станет седельный тягач Chenglong H7 с колёсной формулой 4х2, а в ближайший год местную линейку марки пополнят самосвалы и среднетоннажная техника.

Магистральный тягач Chenglong H7 оснащается шестицилиндровым рядным дизельным двигателем серии YC6K1248-50 разработки китайской компании Yuchai. Его объём составляет 12,2 литра, а максимальная мощность равна 480 л.с. Он относится к экоклассу Евро-5. Мотор работает в комплекте с автоматической коробкой передач ZF с ретардером.

В список оснащения грузовика входят: кресла с подогревом, многофункциональное рулевое колесо, мультимедийная система с 10-дюймовым дисплеем с Bluetooth, кондиционер, адаптивный круиз-контроль, люк с электроприводом, а также зона отдыха с двумя спальными местами и блоком управления, ящики для хранения вещей и холодильник. Ещё Chenglong H7 получил комплект электронных систем, включая ESP, EBS, ESC, HAS, LDWS, AEBS, FCW, а также контроль усталости водителя и камеру с углом обзора 360 градусов.

Согласно планам официального дистрибьютора, до конца текущего года до российских дилеров доберутся 400 экземпляров Chenglong H7, а в 2024-м компания намерена поставить ещё более тысячи седельных тягачей.