Nissan 350Z превратили в двухмоторный дрифт-кар

На SEMA показали Nissan 350Z с двумя двигателями Honda. У спорткара также две коробки передач, причем переключаются обе одним рычагом. Вдобавок есть пневматическая повестка и кастомный аэродинамический обвес. Построена машина в мастерской MLZ Garage и на тюнинг-шоу представляет фирму Eneos.

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Одним из самых удивительных экспонатов проходящего сейчас в США тюнинг-шоу SEMA стал двухмоторный «франкенштейн», созданный в мастерской MLZ Garage из разбитого Nissan 350Z. Выглядит машины как стопроцентный дрифт-кар. Задняя её часть представляет собой видимый пространственный каркас; подвеска пневматическая, от Air Lift Performance; передние тормозные суппорты взяты у Genesis, задние штатные ниссановские. От стокового кузова тоже осталось одно название: крылья кастомные, двери углепластиковые Hyperhive, капот — от Seibon.

Eneos

В движение купе приводят две «турбочетверки» Honda K24: одна установлена спереди, другая сразу за сиденьями. Каждая оснащена блоком управления Hondata K-Pro, водяным насосос BMW, расширительным топливным баком с насосами Walbro и восемью форсунками Alpha Injection Clinic. Двигатели синхронизированы между собой и работают в паре с пятиступенчатыми механическими коробками от Civic Type R (EP3). Для переключения передач используется рычаг K-Tuned для Acura RSX, который модифицировали под установку двух тросов. В салоне машины можно найти кресла Status Racing и два дисплея Powertune.

Eneos