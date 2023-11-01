Маск представил бронированную версию пикапа Cybertruck

Предприниматель Илон Маск, владелец компании Tesla, рассказал в интервью подкастеру Джо Рогану, что электропикап Cybertruck выйдет в бронированной версии. Об этом пишет «Лента.ру».

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Маск отметил, что машина будет весить около трех тонн, в зависимости от комплектации. Он добавил, что пикап получит некий «режим зверя» (beast mode).

Вместе с тем, бизнесмен не посчитал нужным сообщить, что конкретно будет происходить при активации режима.

По словам предпринимателя, можно будет заказать бронированную версию машины, с пуленепробиваемыми стальными панелями и бронестеклами.