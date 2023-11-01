В Белоруссии разрабатывают собственный родстер на базе российского «Крыма»

Белорусские студенты приступили к созданию собственного среднемоторного родстера. Разработкой автомобиля, который пока не получил название, занялись учащиеся Белорусского национального технического университета (БНТУ). За основу проекта инженеры взяли прототип российского родстера «Крым». В настоящий момент создатели предлагают всем желающим выбрать визуальный стиль будущего автомобиля. Другие подробности проекта разработчики пока не сообщают.

© Motor.ru

Пресс-служба белорусского Политеха сообщила, что работу над созданием собственного родстера студенты начали в минувшем августе. За основу разработчики взяли пространственную раму, разработанную в рамках молодёжной студенческой инженерно-технической корпорации.

Автопоток / Telegram

Спустя два месяца работы студенты подготовили четыре варианта дизайна будущего автомобиля. Пока проект существует исключительно в виде компьютерных рендеров. О сроках создания первого образца модели, а также о будущих технических характеристиках белорусы пока не сообщают.