На бывшем заводе Continental наладят выпуск новой марки шин

В феврале 2024 года в России начнут серийно выпускать шины под брендом Torero. Новые покрышки можно будет приобрести в начале будущего весенне-летнего сезона. В магазинах появятся Torero MP-47 Hectorra 3 для легковых машин, Torero MP-72 для кроссоверов, а также Torero MP-82 Conquerra, ориентированная на легкий коммерческий транспорт. Весь модельный ряд представляет собой полные аналоги покрышек Matador, которые принадлежат концерну Continental.

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После ухода с российского рынка компания Continental запретила новому собственнику завода выпускать покрышки под прежними названиями. Предприятие в Калуге приобрел холдинг S8 Capital, специалисты которого нашли способ отказаться от использования наименований немецкого производителя.

Российский холдинг сохранил все оборудование, а также поставщиков. Специалисты продолжили выпуск покрышек Matador под другим наименованием. В компании подчеркнули, что под маркой Torero будут выпускать проверенные временем шины, наиболее популярные у отечественных автомобилистов.