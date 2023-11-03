Новак: нет оснований для резких действий на рынке топлива

Сегодня нет необходимости в принятии оперативных и резких действий на рынке топлива, в том числе по зимнему дизелю, заявил журналистам вице-премьер Александр Новак.

В частности, он исключил введение запрета на экспорт авиатоплива, фракции которого используются в производстве зимнего дизеля.

Однако Новак подчеркнул, что ряд мер все же сегодня находятся на рассмотрении в правительстве. Например, в кабмине обсуждается введение запрета на экспорт керосина. Это связано с опасениями дефицита зимнего дизельного топлива, которое производится с добавлением керосиновой фракции. До наступления холодов нефтяникам рекомендовано превентивно нарастить его производство.

Вице-премьер также допустил отмену частичного запрета экспорта топлива в случае его перепроизводства.