Новак: нет оснований для резких действий на рынке топлива

Новак заявил об отсутствии оснований для резких действий на рынке топлива
Сегодня нет необходимости в принятии оперативных и резких действий на рынке топлива, в том числе по зимнему дизелю, заявил журналистам вице-премьер Александр Новак.
В частности, он исключил введение запрета на экспорт авиатоплива, фракции которого используются в производстве зимнего дизеля.
Однако Новак подчеркнул, что ряд мер все же сегодня находятся на рассмотрении в правительстве. Например, в кабмине обсуждается введение запрета на экспорт керосина. Это связано с опасениями дефицита зимнего дизельного топлива, которое производится с добавлением керосиновой фракции. До наступления холодов нефтяникам рекомендовано превентивно нарастить его производство.
Вице-премьер также допустил отмену частичного запрета экспорта топлива в случае его перепроизводства.
"Это возможно, если будут складываться условия для дальнейшей либерализации, когда будет некуда девать дополнительные объемы", - заключил он.