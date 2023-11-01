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Российские автоконцерны попросили власти о помощи с транспортом

«АвтоВАЗ» и «Соллерс» решили обратиться в правительство за помощью в ситуации с логистикой. Автоконцерны пожаловались на резкое подорожание доставки автомобилей с заводов в дилерские центры, сообщает РБК.

Российские автоконцерны попросили власти о помощи с транспортом
© Lenta.ru

О дефиците автовозов, в результате которого тарифы выросли чуть ли не в два раза, изданию рассказал источник в одной из компаний-производителей. По его словам, доставка автомобилей никак не регулируется государством, поэтому расходы приходится перекладывать на покупателей.

Критическая ситуация наблюдается с начала года. Осложняют ее проблемы с ввозом автомобилей техники по параллельному импорту. Другой собеседник на автомобильном рынке подтвердил жалобы компаний, а представители «Соллерс» и «АвтоВАЗа» согласились с наличием сложностей.