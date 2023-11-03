Гаишника чуть не задушили из-за штрафа за непристегнутый ремень

Инспектор ГИБДД заметил, что водитель и двое пассажиров машины не пристегнуты ремнями безопасности. Остановив автомобиль, он почувствовал запах алкоголя в салоне и предложил водителю пройти освидетельствование на состояние опьянения. После этого один из пассажиров набросился на полицейского и начал его душить.