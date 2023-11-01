Движение в районе деревни Нижнее Валуево в ТиНАО ограничили до 30 ноября из-за инженерных работ
Движение в районе дер. Нижнее Валуево в ТиНАО ограничили до 30 ноября из-за инженерных работ. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
«Напоминаем, что до 30 ноября в местном проезде от СНТ «Нижнее Валуево» до дер. Нижнее Валуево в ТиНАО недоступна для движения одна полоса. Это связано с проведением работ по строительству инженерных сетей», – говорится в материале.
Уточняется, что ограничения ввели на участках: местный проезд от д. 55 в СНТ «Нижнее Валуево» до д. 27 в дер. Нижнее Валуево с 31 октября до 30 ноября. Одна полоса будет закрыта для движения, организованы объездные дороги.