Движение в районе деревни Нижнее Валуево в ТиНАО ограничили до 30 ноября из-за инженерных работ

Движение в районе дер. Нижнее Валуево в ТиНАО ограничили до 30 ноября из-за инженерных работ. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Напоминаем, что до 30 ноября в местном проезде от СНТ «Нижнее Валуево» до дер. Нижнее Валуево в ТиНАО недоступна для движения одна полоса. Это связано с проведением работ по строительству инженерных сетей», – говорится в материале.