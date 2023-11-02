Infiniti QX55 получил скромные обновки и подорожал

Посвежевший кроссовер с купеобразным кузовом уже добрался до американских дилеров. Прибавка к ценнику составила 850 долларов.

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Японская марка представила кросс-купе Infiniti QX55 в ноябре 2020 года, а продажи на основном для модели североамериканском рынке стартовали весной 2021-го. Напомним, его ближайшим родственником является паркетник QX50 с традиционным кузовом, кроме того, он является идейным наследником кроссовера FX / QX70 (модель покинула конвейер в 2017 году). Теперь Infiniti QX55 добрался до 2024 модельного года, получив несколько обновок.

На фото: Infiniti QX55 2024 модельного года

Серьёзным изменениям модель решили не подвергать, ведь продажи кросс-купе в Штатах пока демонстрирует положительную динамику. Так, за 2022-й американцы купили 5,1 тыс. экземпляров, а за первые три квартала текущего года – чуть менее 4,1 тыс. единиц: этот результат на 11,7% больше, чем годом ранее.

Так что список обновок, которыми QX55 обзавёлся к 2024 модельному году, весьма скромен. Так, теперь кроссовер в стартовой версии Luxe получил нишу для беспроводной зарядки смартфонов; кроме того, теперь уже в стандартное оснащение паркетника входит функция оповещения о закрытии задней двери. Ещё модели изменили дизайн центральной консоли, рычага коробки передач и подстаканника.

Автомобиль в комплектации Luxe имеет полный привод, 20-дюймовые диски из алюминиевого сплава, а также интерьер, который называли устаревшим ещё на старте продаж модели. В салоне осталась прежняя пара экранов информационно-развлекательной системы с поддержкой Android Auto и Apple CarPlay: диагональ верхнего составляет 8 дюймов, нижнего – 7 дюймов.

На фото: салон Infiniti QX55 2024 модельного года

У Infiniti QX55 2024 модельного года кузов может быть окрашен в один из шести цветов – Hermosa Blue, Graphite Shadow, Slate Gray, Black Obsidian, Dynamic Sunstone Red и Radiant White. Автомобиль имеет систему помощи водителю ProPilot Assist, которая способна удерживать машину в центре полосы движения, а также следит за ускорениями и торможениями. Ещё паркетник имеет функции экстренного торможения, предупреждения о лобовом столкновении, мониторинг слепых зон.

Напомним, кросс-купе оснащается 2,0-литровой бензиновой турбочетвёркой VC-Turbo с отдачей в 272 л.с. и максимальным крутящим моментом в 380 Нм, работающей в комплекте с вариатором Xtronic. Во всех трёх версиях QX55 предлагается с системой полного привода с муфтой подключения задней оси.

Несмотря на то, что пакет обновок весьма скромный, прибавить в цене Infiniti QX55 2024 модельного года это не помешало. Так, стартовая версия подорожала в США на 850 долларов и теперь продаётся за 51 195 долларов. QX55 Essential прибавил к ценнику 700 долларов, так что его стоимости стартует с 56 145 долларов. А за посвежевший топовый вариант QX55 Sensory просят не менее 59 695 долларов (тоже на 700 долларов больше). Сейчас кроссоверы уже добрались до дилеров на американском рынке.