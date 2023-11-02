Новый BMW M 1000 XR
Компания BMW Motorrad в год своего столетия представила BMW M 1000 XR - спортивный мотоцикл, третий представитель семейства M, вслед за супербайком M 1000 RR и родстером M 1000 R.
M 1000 XR обладает впечатляющей мощностью в 201 л.с. от 4-цилиндрового двигателя и весит всего 223 кг. Он предназначен для динамичной езды по проселочным дорогам и по гоночной трассе, что делает его самым легким в сегменте кроссоверов. Двигатель, созданный на базе силового агрегата S 1000 RR обеспечивает захватывающие ощущения от езды. Аэродинамика также играет важную роль в дизайне M 1000 XR. Крылья на передних боковых панелях улучшают время прохождения круга на гоночной трассе и устойчивость на высоких скоростях. Крылья создают аэродинамическую прижимную силу, увеличивая нагрузку на передние колеса примерно на 12 кг при скорости 220 км/ч. Подвеска и шасси, основанные на алюминиевой мостовой раме S 1000 XR, оптимизированы для проселочных дорог и гоночных треков. Динамическое управление демпфированием (DDC), регулируемая база пружин и ориентированный вперед трубчатый руль с надписью "BMW M XR" создают ощущение спортивности. Новые тормозные суппорты M и легкие кованые алюминиевые диски еще больше усиливают характеристики мотоцикла. Особое внимание любителей гоночных трасс привлекает система Brake Slide Assist, помогающая мотоциклисту контролировать тормозной снос в поворотах. 6,5" TFT-дисплей на панели приборов обеспечивает четкую видимость и интегрируется с такими аксессуарами, как M GPS Datalogger и M GPS Laptrigger.
Дизайн M 1000 XR подчеркивает производительность благодаря компактным и агрессивным пропорциям. В его передней части выделяются крылья M, а цветовая гамма сочетает черный цвет с цветами M - светло-синим, темно-синим и красным. Для тех, кто стремится к большему, предлагается пакет M Competition Package с колесами M Carbon, дополнительными карбоновыми деталями и более легкой комплектацией. Почему же появилась новая модель? BMW хочет, чтобы M 1000 XR стал первоклассным спортивным мотоциклом, предназначенным для любителей высоких технологий. Благодаря мощному двигателю, аэродинамическим усовершенствованиям и спортивному дизайну он является вершиной своего класса, а пакет M Competition Package еще больше расширяет его возможности для тех, кто стремится получить максимальное удовольствие от езды.
Новый BMW M 1000 XR