Новый BMW M 1000 XR

M 1000 XR обладает впечатляющей мощностью в 201 л.с. от 4-цилиндрового двигателя и весит всего 223 кг. Он предназначен для динамичной езды по проселочным дорогам и по гоночной трассе, что делает его самым легким в сегменте кроссоверов. Двигатель, созданный на базе силового агрегата S 1000 RR обеспечивает захватывающие ощущения от езды. Аэродинамика также играет важную роль в дизайне M 1000 XR. Крылья на передних боковых панелях улучшают время прохождения круга на гоночной трассе и устойчивость на высоких скоростях. Крылья создают аэродинамическую прижимную силу, увеличивая нагрузку на передние колеса примерно на 12 кг при скорости 220 км/ч. Подвеска и шасси, основанные на алюминиевой мостовой раме S 1000 XR, оптимизированы для проселочных дорог и гоночных треков. Динамическое управление демпфированием (DDC), регулируемая база пружин и ориентированный вперед трубчатый руль с надписью "BMW M XR" создают ощущение спортивности. Новые тормозные суппорты M и легкие кованые алюминиевые диски еще больше усиливают характеристики мотоцикла. Особое внимание любителей гоночных трасс привлекает система Brake Slide Assist, помогающая мотоциклисту контролировать тормозной снос в поворотах. 6,5" TFT-дисплей на панели приборов обеспечивает четкую видимость и интегрируется с такими аксессуарами, как M GPS Datalogger и M GPS Laptrigger.