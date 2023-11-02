Всем водителям придется заплатить в ноябре специальный налог
В ноябре всем российским автолюбителям предстоит заплатить транспортный налог за 2022 год. О необходимости это сделать всем водителям напомним юрист Иван Соловьёв, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на «Прайм».
Специалист отметил, что данное требование предусмотрено действующий российским законодательством, согласно которому все собственники транспортных средств в России должны оплатить специальный налог в срок до наступления 1 декабря текущего года.
При этом, как отметил юрист, каждый автовладелец может узнать свой персональный размер налогового сбора либо в личном кабинете на сайт ФНС, либо в своём аккаунте на Госуслугах, либо в МФЦ. Самому собственнику никаких расчётов производить не придётся.
Единственная обязанность владельца машины — заплатить налог в полном объёме. Те, кто этого не сделают, столкнутся с неприятностью, а именно — с начислением пени, которая будет расти тем больше, тем дольше автомобилист будет откладывать оплату.