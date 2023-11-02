Всем водителям придется заплатить в ноябре специальный налог

В ноябре всем российским автолюбителям предстоит заплатить транспортный налог за 2022 год. О необходимости это сделать всем водителям напомним юрист Иван Соловьёв, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на «Прайм».

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Специалист отметил, что данное требование предусмотрено действующий российским законодательством, согласно которому все собственники транспортных средств в России должны оплатить специальный налог в срок до наступления 1 декабря текущего года.

При этом, как отметил юрист, каждый автовладелец может узнать свой персональный размер налогового сбора либо в личном кабинете на сайт ФНС, либо в своём аккаунте на Госуслугах, либо в МФЦ. Самому собственнику никаких расчётов производить не придётся.