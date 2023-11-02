Дебютировал серийный седан Geely Galaxy E8

Компания Geely раскрыла все карты нового седана семейства Galaxy - E8. Это третья модель в линейке, которая в отличие от представленных ранее кроссоверов Galaxy L6 и кроссовера L7, не является гибридом. Это - электрокар.

И именно силовая установка была до сегодняшнего дня основным секретом новинки. Galaxy E8 получил электромотор мощностью 272 л.с., установленный на задней оси. В будущем могут появиться другие модификации - более мощные, а также полноприводные. Энергия запасается в литий-железо-фосфатных аккумуляторах ёмкостью 62 или 76 кВт•ч. Запас хода составляет 550 и 665 км по циклу CLTC соответственно.

Galaxy E8 построен на модульной платформе SEA, созданной для электрокаров. На ней выпускаются модели Volvo, Zeekr, Lotus. Габариты новинки "Джили": 5010 х 1920 х 1465 мм, размер колёсной базы - 2925 мм. Коэффициент Cd является чуть ли не рекордным для серийных автомобилей, причём в мировом масштабе, он составляет всего 0,199. У почти соразмерного Volkswagen ID.7, дебютировавшего в апреле 2023 года, этот показатель равен 0,23. Столько же у Tesla Model 3.

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О других особенностях Geely Galaxy E8 "РГ" рассказывала ранее: седан получил 45-дюймовый дисплей, возможность заказа комплектаций со штурвалом, решётку-экран. Единственное, что можно отметить ещё, так это флагманский процессор Qualcomm Snapdragon 8295 с производительностью графического рендеринга в три раза выше, чем у широко распространённого 8125. Один такой чип может управлять 11 экранами и выдаёт 30 TOPS (триллион операция в секунду).