Российские автодилеры рассказали о новинках этой зимы

"По бренду Dongfeng в ноябре-декабре текущего года мы ожидаем такие новинки, как среднеразмерный пикап DF6 стоимостью от 3 289 000 рублей, а также компактный бизнес-седан Aeolus Shime Max, ценой от 2 990 000 рублей. Можно ожидать, что данная модель будет пользоваться хорошим спросом на фоне общего дефицита седанов на рынке.