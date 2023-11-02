Российские автодилеры рассказали о новинках этой зимы
Автодилеры, опрошенные "Российской газетой", рассказали о том, какие новинки появятся в шоу-румах этой зимой. Так, россиян ждут автомобили Jetour, BAIC, Dongfeng, Haval, а также премиальные модели.
"По бренду Dongfeng в ноябре-декабре текущего года мы ожидаем такие новинки, как среднеразмерный пикап DF6 стоимостью от 3 289 000 рублей, а также компактный бизнес-седан Aeolus Shime Max, ценой от 2 990 000 рублей. Можно ожидать, что данная модель будет пользоваться хорошим спросом на фоне общего дефицита седанов на рынке.
Если говорить о новинках будущего года, то в первом квартале 2024 года по марке Dongfeng мы ожидаем в нашем дилерском центре DFSK Glory 500 и DFSK ix5.
По бренду Jetour планируется выход новой модели - Jetour T2.
Кроме того, в январе ожидается появление кроссовера BAIC Х7 с 1,5-литровым бензиновым двигателем, пока в одной комплектации и четырех оттенках. Стоимость станет известна позднее.
По бренду Haval, например, предстоящий год в целом будет достаточно богат на новинки. Ожидаются рестайлинги практически всего модельного ряда", - отметил корреспонденту "РГ" директор розничных продаж АГ "Авилон" Илья Петров.
А в пресс-службе ГК "Автодом" рассказали о премиальных автомобилях.
"Поставки новых моделей премиум-сегмента налажены по каналам параллельного импорта. Так, этой зимой в дилерские центры поступят в продажу новые автомобили. Клиентам будут доступны рестайлинговая версия Porsche Panamera 2024 года, а также ряд других новинок Porsche: Taycan Facelift, Macan EV, Cayenne Turbo Е-Hybrid. Mercedes-Benz будет представлен новыми GLS, GLE и универсалом С-класса.
Кроме того, модельный ряд расширяется за счет китайских брендов. Стартуют продажи автомобилей премиум-сегмента Hongqi HQ9, Hongqi H9, Aito М5 и Aito М7, а также Li Auto L7 и Li Auto L9. Среди новинок можно выделить Zeekr 009 - самый быстрый минивэн в мире. Полноприводная версия разгоняется до 100 километров за 4,5 секунды", - добавили "РГ" в пресс-службе ГК "Автодом".