Toyota официально представила новую модель Crown Sedan

Toyota Motor Corporation представила свою новую модель Crown Sedan в Японии.

© Toyota

Новый Crown Sedan был разработан как переосмысление традиционного седана, сфокусированного на предоставлении выдающегося комфорта и высококачественных впечатлений от вождения. Он предлагает расслабляющее пространство, идеально подходящее для автомобилей с водителем.

Согласно сообщению издания SPEEDME.RU, автомобиль имеет увеличенную колесную базу, что обеспечивает улучшенный комфорт для пассажиров заднего ряда и упрощает посадку и высадку. Дополнительно оптимизированные настройки подвески и контроль демпфирования через адаптивную систему обеспечивают идеальное поглощение неровностей дорожного покрытия, минимизируя крены на поворотах и вибрации от неровных дорог.

Кроме того, флагманский седан Crown будет представлен в вариантах FCEV (на водородных топливных элементах) и гибридной версии с 2,5-литровым бензиновым двигателем и двумя электромоторами, которые обеспечивают выдающийся крутящий момент и плавное ускорение на всех скоростях.