В Германии стало сложнее получить водительские права

Водительские удостоверения постепенно перестают быть доступными для обычных людей в Германии из-за роста стоимости обучения. Об этом со ссылкой на немецкий автоклуб ADAC пишет Quto.

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По данным автоклуба, стоимость обучения вождению в Германии выросла уже почти до 3000 евро (около 295 000 рублей). Она складывается из нескольких составляющих.

Во-первых, будущему водителю необходимо заплатить автошколе сумму до 400 евро, а 2100 евро обойдутся 30 часов вождения. Автошколы были вынуждены поднять цены из-за роста затрат на покупку учебных автомобилей и резкого увеличения стоимости бензина и дизельного топлива. Также сейчас наблюдается острая нехватка инструкторов, и они подняли тарифы на обучение будущих водителей.

Для получения прав немцам также необходимо пройти проверку остроты зрения и курсы по оказанию первой помощи. Отдельной строкой идут пошлины, которые обойдутся в сумму около 230 евро.

При этом, если раньше для подготовки водителя требовалось около 20 часов вождения, то сейчас в связи с усложнением движения на улицах, где массово появились велосипедисты, самокатчики и скутеристы, а также в связи с ужесточением законодательства, нужно от 30 до 40 часов.

В итоге стоимость водительских прав категории B приблизилась к 3000 евро.

Ранее Европейский союз запланировал масштабную реформу водительских прав для тотального снижения аварийности, частью которой станет введение ограничений для пожилых водителей. В частности, при достижении гражданином ЕС 60 лет права будут действительны семь лет, после 70-летия – пять, а с 80 – два года. Для их продления нужно будет пройти медицинские обследования, включая психологические тесты, которые подтвердят, что автолюбитель может безопасно водить транспорт.