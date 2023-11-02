Завод Hyundai в Санкт-Петербурге могут обанкротить до его продажи

Нижегородский литейный завод "Росалит" (входит в Sollers) подал иск к автозаводу Hyundai в Санкт-Петербурге на сумму 178 млн рублей, сообщает Telegram-канал No Limits.

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"Росалит" пытается взыскать с корейской компании понесенные расходы в рамках ранее заключенного договора о сотрудничестве.

Предполагалось, что "Росалит" наладит производство нижних частей блока цилиндра для двигателя NU2.0 к Hyundai и Kia.

Средства должны были пойти на закупку комплекса с машиной литья, интеллектуальной системой настройки пресс-форм, фотодатчиками, роботами съемщиками и смазчиками.

Суммарные инвестиции "Росалита" в проект должны были составить 408,4 млн рублей, из которых 323 млн рублей нижегородская фирма получила в виде льготного займа из Фонда развития промышленности (ФРП).

Соответчиком в споре выступает "Хендэ Виа" - российское юрлицо, владеющее моторным завод Hyundai в Сестрорецке.

Предприятие Hyundai в России приостановило работу в марте 2022 года. На нем собирались Hyundai Solaris, Hyundai Creta, Kia Rio и Kia Rio X.