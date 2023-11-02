На «Автоторе» заметили вторую секретную модель Dongfeng

Завод «Автотор» в секретном режиме собрает две модели Dongfeng. Первую из них, крупный кроссовер ix7, портал «Китайские автомобили» опознал на официальных фотографиях «Автотора» с запуска другой модели, BAIC X7. На тех же снимках обнаружился и второй автомобиль Dongfeng — кросс-купе ix5. Теперь же Auto.mail.ru со ссылкой на одного из калининградских дилеров и источник на заводе сообщает, что «Автотор» действительно приступил к производству ix5, но пока в тестовом режиме.

© AutoHome.com.cn / Dongfeng Fengon ix5

Dongfeng ix5 построен на той же платформе, что и модель 580, которая уже продается в России. Новое кросс-купе, длина которого 4,68 метра, а колесная база — 2,79 метра, — это потенциальный конкурент Haval F7x, Geely Tugella и Changan CS85. При этом по мощности Dongfeng ix5 уступает моделям Geely и Changan — под капотом у него 150-сильный мотор объемом 1,5 литра. Коробка передач — вариатор, а привод только передний.

Автотор

AutoHome.com.cn

AutoHome.com.cn

AutoHome.com.cn

Известны и другие характеристики: максимальная скорость ix5 составляет 180 километров в час и на 100 километров кроссовер расходует 7,1 литра бензина в смешанном цикле. В список стандартного оснащения входят 18-дюймовые диски, круиз-контроль, люк на крыше с электроприводом, камера заднего вида и мультимедийная система со скромным семидюймовым экраном. В более дорогих версиях есть виртуальная панель приборов на 10,25 дюйма, панорамная крыша и климат-контроль вместо кондиционера.

В Китае Dongfeng ix5 стоит от 99,8 до 165,9 тысячи юаней (1,27-2,1 миллиона рублей по курсу сегодняшнего дня).

Что же касается упомянутого ix7, то это семиместный кроссовер размером с Exeed VX. Он комплектуется двухлитровым мотором на 231 лошадиную силу и шестиступенчатым автоматом, а привод может быть передним либо полным.