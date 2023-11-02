КамАЗ продемонстрировал новый двигатель мощностью 460 л.с.

На Петербургском международном газовом форуме (ПМГФ) 2023 отечественный гигант грузового автопрома представил новый вариант рядного шестицилиндрового двигателя. Это мотор с принудительным зажиганием, работающий на природном газе (метане). Производитель сообщает, что движок остался значительно унифицированным с базовым дизельным КАМАЗ Р6 910.

Новый газовый двигатель, соответствующий экологическому классу Евро-5, развивает мощность 460 л.с. и крутящий момент 2000 Нм. Напомним, что в семействе моторов КАМАЗ Р6 910 предполагаются варианты с отдачей от 380 до 550 л.с. На тягаче КАМАЗ-54901 дизельная версия этого мотора выдает 460 л.с. – как и новая газовая модификация. А вот крутящий момент у дизеля несколько выше – 2400 Нм.

Выставочный образец газового двигателя КАМАЗ Р6 910