Названа цена на китайский седан MG 5 в России
Новый китайский седан MG 5 в Россию привез целый ряд крупных дилерских сетей. При этом в Москве и регионах цены различаются, пишет Autonews.ru.
Новинка приводится в движение 1,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 114 л. в сочетании с вариатором. В салоне машины установлены небольшой сенсорный дисплей мультимедийной системы, виртуальная приборная панель и мультифункциональное рулевое колесо.
Также машина оснащена кондиционером и круиз-контролем, имеет подогрев передних сидений и заднего стекла, камеры кругового обзора, а двигатель можно запустить кнопкой.
В салоне в Москве за четырехдверку просят в 2 299 000 руб., а вот Подмосковье за точно такую же комплектацию придется отдать уже 2 380 000 руб. При этом продавец готов сделать на машину скидку при покупке за наличные средства.
В Екатеринбурге же MG 5 обойдется в 2 400 000 руб., но 60 тыс. можно сэкономить за счет трейд-ин.
Ранее китайский седан BYD Seal получил пять звезд в краш-тесте Австралийской программе оценки новых автомобилей (ANCAP). Модель китайской компании стала вторым автомобилем, которая получила оценку по новым критериям 2023 года — первой стал BMW iX3. BYD Seal удалось набрать полные баллы за защиту водителей и детей-пассажиров в тесте на боковой удар и за защиту водителя при боковом столкновении со столбом. Всего в сегменте защиты взрослых пассажиров он набрал 89%.