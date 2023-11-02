Названа цена на китайский седан MG 5 в России

Новый китайский седан MG 5 в Россию привез целый ряд крупных дилерских сетей. При этом в Москве и регионах цены различаются, пишет Autonews.ru.

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Новинка приводится в движение 1,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 114 л. в сочетании с вариатором. В салоне машины установлены небольшой сенсорный дисплей мультимедийной системы, виртуальная приборная панель и мультифункциональное рулевое колесо.

Также машина оснащена кондиционером и круиз-контролем, имеет подогрев передних сидений и заднего стекла, камеры кругового обзора, а двигатель можно запустить кнопкой.

В салоне в Москве за четырехдверку просят в 2 299 000 руб., а вот Подмосковье за точно такую же комплектацию придется отдать уже 2 380 000 руб. При этом продавец готов сделать на машину скидку при покупке за наличные средства.

В Екатеринбурге же MG 5 обойдется в 2 400 000 руб., но 60 тыс. можно сэкономить за счет трейд-ин.