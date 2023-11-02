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Водителям дали рекомендации для безопасной езды в дождь

Во время дождя в городе автомобилистам следует держать дистанцию, соблюдать скоростной режим и снижать скорость у пешеходных переходов, сообщает Autonews со ссылкой на Госавтоинспекцию.

Водителям дали рекомендации для безопасной езды в дождь
© globallookpress.com

Синоптики спрогнозировали дождь в четверг в Москве. Они предупредили, что такая погода будет наблюдаться в течение всего дня.

В ГИБДД посоветовали быть предельно внимательными в такую погоду и пешеходам. Там отметили, что пешеходный переход не дает 100%-й гарантии безопасности пересечения проезжей части.

В департаменте транспорта столицы, в свою очередь, сообщили, что в этот день возможны дорожные заторы. Они будут наблюдаться в вечерний час пик. В ведомстве подчеркнули, что пробки в городе могут достичь 7 баллов.

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Ранее сообщалось, что, по данным аналитического отчета, подготовленного специалистами Научного центра безопасности дорожного движения МВД РФ (НЦ БДД), за девять месяцев текущего года на российских дорогах произошло 96 768 дорожно-транспортных происшествий. Данный уровень на 4,9% превышает показатель за аналогичный период прошлого года.

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