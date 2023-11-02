Nissan Patrol следующего поколения сфотографировали во время дорожных испытаний

Портал Autocar India публикует свежие шпионские фотографии следующего Patrol с кодовым обозначением Y63, премьера которого ожидается в ближайшие месяцы. Журналисты сообщают, что со сменой поколения модели добавят роскоши, так что она сможет составить конкуренцию Toyota Land Cruiser 300. В самом же Nissan обещают, что новый Patrol превзойдет предшественника «по всем параметрам».

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Судя по шпионским фотографиям, Patrol заметно преобразится в плане дизайна экстерьера, но при этом сохранит общие пропорции и узнаваемый силуэт. Задняя часть внедорожника станет более угловатой, линия капота, напротив, выглядит более плавной. Также можно рассмотреть очертания С-образных дневных ходовых огней и заостренные светодиодные фары в стиле концептуального Infiniti QX Monograph.

Autocar India

Nissan Patrol последует примеру Toyota Land Cruiser 300 и откажется от бензинового двигателя V8 объемом 5,6 литра в пользу более мощной «битурбошестерки» на 3,5 литра. Не будет у Patrol Y63 и дизеля, а вот появление гибридной версии вполне возможно — подходящая установка у Nissan есть. При этом автопроизводитель обещает сохранить и даже приумножить внедорожные качества модели, а также сделать ее более современной. Что же касается коробки передач, то, с большой долей вероятности, внедорожнику достанется девятиступенчатый автомат.