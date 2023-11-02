Прорыв года: чем вызван бум продаж электромобилей Zeekr в России

На рынке электромобилей появился новый лидер - китайская премиум-марка Zeekr, которая смогла не только обойти по продажам Volkswagen и Evolute, но уже и уйти в отрыв. Сейчас покупателей привлекает новизна этих машин, однако в будущем они могут столкнуться с проблемами в их обслуживании.

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В погоне за впечатлениями

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В сентябре Zeekr стал абсолютным рекордсменом на рынке новых электромобилей в России с показателем 648 машин, сообщают эксперты агентства "Автостат" со ссылкой на данные АО "ППК". Это в несколько раз больше, чем было продано электромобилей Volkswagen (235 шт.) и Evolute (190 шт.), которые лидировали в прошлые месяцы.

По итогам девяти месяцев текущего года марка Zeekr пока уступает им, занимая третье место в рейтинге продаж. Но отставание с каждым месяцем стремительно сокращается: на счету Zeekr - 1378 реализованных с начала года электромобилей против 1410 штук у Evolute и 1503 единиц у Volkswagen. И учитывая текущую динамику спроса на модели Zeekr, эта китайская марка имеет все шансы завоевать "пальму первенства" по итогам 2023 года.

По словам руководителя пресс-службы ГК "Expocar" Александра Ковалева, успех Zeekr и продажи выше Evolute и Volkswagen вызваны его ценовым сегментом. Россияне до сих пор настороженно относятся к электромобилям. Поэтому в начальном и среднем ценовом сегменте продажи электромобилей низкие. В то же время рынок премиальных электромобилей растет, так как обеспеченные люди в погоне за новыми впечатлениями готовы приобрести себе электрокар. Зачастую он становится второй или третьей машиной. Этим и уникальна целевая аудитория бренда Zeekr.

"Особенность автомобилей Zeekr, скорее всего, заключается в том, что данная марка только вышла на российский рынок, и далеко не у всех сейчас есть такой автомобиль. Если сравнивать с другими брендами, которые немного дешевле, то очевидно, что с увеличением, в общем и целом, цен на автомобили разница даже в 1-2 млн рублей не смущает покупателей, учитывая эксклюзивность именно новой спортивной марки на данный момент. Более того, изучая статистику продаж, можно отметить, что марка Zeekr популярна не только в больших мегаполисах, но и в городах поменьше, а значит, данный автомобиль изучают и он интересен своими инновациями", - комментирует руководитель отдела продаж "Автодом Варшавка" Евгений Громов.

Вместо "Панамеры"

Напомним, марка премиальных электромобилей Zeekr была создана китайским автоконцерном Geely Auto в 2021 году. На сегодняшний день линейка Zeekr представлена тремя моделями: лифтбеком 001 (от 6,48 млн руб.), кроссовером X (от 4,49 млн руб.) и минивэном 009 (от 11,99 млн руб.). Стоит отметить, что все они уже входят в Топ-10 самых популярных электромобилей на российском рынке. Причем Zeekr 001 является безусловным лидером сегмента с долей в 30% по итогам сентября.

Как отмечает Александр Ковалев, во многом секретом популярности электромобиля Zeekr 001 стал его форм-фактор, напоминающий Porsche Panamera. Покупатели стали относиться к данной модели, как к дешевому аналогу немецкого премиального бренда. Высокие эксплуатационные характеристики Zeekr 001 также сыграли значимую роль в росте его популярности. В максимальной комплектации модель оснащается силовой установкой на 544 л.с., пневматической подвеской и электроприводом дверей, запас хода составляет более 600 км.

"Преимущества электромобилей Zeekr перед Tesla - более высокое качество материалов, наличие пневматической подвески и емкие батареи. Geely Group использует на автомобилях Zeekr передовые технологии, например, модульную архитектуру SEA, на которой основаны автомобили Polestar и Smart", - говорит Александр Ковалев

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Недостатком Zeekr, по мнению эксперта, является плохая адаптированность к условиям рынка России. После импорта на территорию РФ для доступа в интернет автомобилям необходимо перепаивать SIM-карту, а для установки приложений по типу "Яндекс.Навигатор" нужно переводить систему автомобиля в режим разработчика.