В ГИБДД предупредили о наказании за езду с фальшивыми правами

В нескольких регионах России были задержаны водители, севшие за руль с фальшивыми правами. Им грозит серьезное наказание, вплоть до лишения свободы, заявили в ГИБДД.

В частности, у инспектора ДПС вызвали подозрения документы 25-летнего водителя японской иномарки, остановленного в Южно-Сахалинске.

«При проверке серии и номера документа по базам данных ГИБДД числится другой гражданин. По фактам использования заведомо подложных документов проводится проверка и решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам состава преступления по ч. 3 ст. 327 УК РФ, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до одного года», — говорится в заявлении на сайте ведомства.

Аналогичный случай произошел и в деревне Юматово в Уфимском районе Башкортостана. Там полицейские, остановившие Nissan, заподозрили, что у 52-летнего уфимца, который был за рулем, поддельное водительское удостоверение.

«Информационная база Госавтоинспекции подтвердила опасения сотрудников», — отметили в ведомстве.

Мужчина объяснил полицейским, что купил документы в Интернете, так как был лишен права управления транспортными средствами. По факту подделки документов водитель доставлен в местный отдел полиции. В ГИБДД предупредили, что он может быть привлечен к ответственности по статье 327 УК РФ о подделке, изготовлении или обороте поддельных документов.