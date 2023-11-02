За аварийными комиссарами будут строже следить из-за жалоб водителей
Профессию «аварийный комиссар» внесут в Общероссийский классификатор профессий, должностей и тарифных разрядов. Как сообщает «Парламентская газета», Минтруд включил эту категорию в соответствующий проект документа.
Аварийные комиссары помогают водителям правильно оформить документы в случае ДТП, зафиксировать условия столкновения и оценить ущерб. Такой человек берет на себя сотрудничество между клиентом и другими участниками ДТП, сотрудниками ГИБДД и страховой компанией.
Сейчас деятельность аваркомов не требуется лицензирования. Они могут работать как индивидуальные предприниматели или юридические лица. Легализовать профессию решили из-за увеличения числа жалоб со стороны автолюбителей: включение в классификатор позволит прописать права и ответственность представителей комиссаров, а также порядок поведения.
Зампред комиссии палаты по безопасности и взаимодействию с ОНК Александр Холодов отметил, что сейчас аварийные комиссары нередко пользуются неосведомленностью водителей и вынуждают их подписывать договор цессии, что в результате позволяет им получать возмещение ущерба и присваивать страховые выплаты. В перспективе не исключено лицензирование и сертификация деятельности аварийных комиссаров.