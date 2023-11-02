Эксперты назвали шесть живучих иномарок за 500 тысяч рублей

Журнал "За рулем" перечислил шесть надежных иномарок с пробегом до 500 тысяч рублей.

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На первом месте Daewoo Gentra II. Эксперты отмечают деликатную подвеску и кузов средней стойкости. Простой двигатель B15D2 1.5 (107 л. с.) с чугунным блоком и цепным приводом ГРМ проявил себя прекрасно. К серьезным поломкам приводит только пренебрежение прочисткой вентиляции картера и регулировкой клапанных зазоров.

Далее идет Ford Fusion. Рекомендуется покупать модель с бензиновым двигателем с механикой или "автоматом" Aisin. А вот от дизеля лучше держаться подальше. Системных поломок у Fusion не отмечается, разве что мал ресурс генератора, а после 10-12 лет разнообразно хандрит электрика.

Стоит присмотреться и к компактному хэтчбеку Hyundai Getz. У него качественный кузов и надежные агрегаты (за исключением 1,1-литрового мотора).

Без Mitsubishi не обошлось и в этот рейтинге. Речь идет о легендарном Lancer IX. Лучший у модели - силовой агрегат 4G18 1.6 (98 л. с.), неприхотливый и надежный, с гидрокомпенсаторами.

Отлично зарекомендовал себя и Nissan Tiida I (седан или хэтчбек). Кузов отлично сопротивляется коррозии. Главное достоинство - надежные долгоиграющие двигатели и коробки передач.