Эксперты назвали шесть живучих иномарок за 500 тысяч рублей

"ЗР" назвал шесть живучих иномарок за 500 тысяч рублей
Журнал "За рулем" перечислил шесть надежных иномарок с пробегом до 500 тысяч рублей.
На первом месте Daewoo Gentra II. Эксперты отмечают деликатную подвеску и кузов средней стойкости. Простой двигатель B15D2 1.5 (107 л. с.) с чугунным блоком и цепным приводом ГРМ проявил себя прекрасно. К серьезным поломкам приводит только пренебрежение прочисткой вентиляции картера и регулировкой клапанных зазоров.
Далее идет Ford Fusion. Рекомендуется покупать модель с бензиновым двигателем с механикой или "автоматом" Aisin. А вот от дизеля лучше держаться подальше. Системных поломок у Fusion не отмечается, разве что мал ресурс генератора, а после 10-12 лет разнообразно хандрит электрика.
Стоит присмотреться и к компактному хэтчбеку Hyundai Getz. У него качественный кузов и надежные агрегаты (за исключением 1,1-литрового мотора).
Без Mitsubishi не обошлось и в этот рейтинге. Речь идет о легендарном Lancer IX. Лучший у модели - силовой агрегат 4G18 1.6 (98 л. с.), неприхотливый и надежный, с гидрокомпенсаторами.
Отлично зарекомендовал себя и Nissan Tiida I (седан или хэтчбек). Кузов отлично сопротивляется коррозии. Главное достоинство - надежные долгоиграющие двигатели и коробки передач.
Заслуживает внимания и Volkswagen Jetta V, который отличается крепкой подвеской и весьма стойким к коррозии кузовом.
Ранее "РГ" сообщала, что эксперты назвали лучшие кроссоверы с пробегом до 1,5 млн рублей. В этот список попали следующие модели: Lifan X60 (0,8-1,2 млн рублей), Renault Duster (от 1 млн рублей), Nissan Terrano (1,1-1,2 млн рублей), Renault Kaptur (1,1-1,2 млн рублей), Ford EcoSport (1,1-1,5 млн рублей), Hyundai Creta (1,3-2+ млн рублей), Nissan Qashqai (от 1,3 млн рублей).