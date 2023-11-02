В России ужесточат требования к организации автодвижения
На российских скоростных автомагистралях сделают обязательным освещение, а на диагональных пешеходных переходах — светофоры и специальную пунктирную разметку. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на соответствующий проект, который был подготовлен МВД и согласован Минтрансом.
Его направили в Аналитический центр при правительстве в рамках «регуляторной гильотины».
Рекомендательные нормы и правила в области организации движения, проектирования и эксплуатации дорог власти страны планируют сделать обязательными для отрасли.
За введение мер выступили эксперты, отмечает газета. По словам сопредседателя рабочей группы «Безопасность дорожного движения» в рамках «регуляторной гильотины» Евгения Литвина, все эти нормы позволят повысить уровень безопасности движения.
Вместе с тем специалисты отмечают, что регионы могут столкнуться с нехваткой средств при выполнении некоторых правил, подчеркивает издание.
Ранее сообщалось о планах «Автодора» снизить ограничение скорости на двух платных трассах. Госкомпания объявила, что с 7 ноября 2023 года скоростной режим на магистралях М-11 «Нева» и М-4 «Дон» будет снижен на 20 км/ч.