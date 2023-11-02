В России ужесточат требования к организации автодвижения

На российских скоростных автомагистралях сделают обязательным освещение, а на диагональных пешеходных переходах — светофоры и специальную пунктирную разметку. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на соответствующий проект, который был подготовлен МВД и согласован Минтрансом.

Его направили в Аналитический центр при правительстве в рамках «регуляторной гильотины».

Рекомендательные нормы и правила в области организации движения, проектирования и эксплуатации дорог власти страны планируют сделать обязательными для отрасли.

За введение мер выступили эксперты, отмечает газета. По словам сопредседателя рабочей группы «Безопасность дорожного движения» в рамках «регуляторной гильотины» Евгения Литвина, все эти нормы позволят повысить уровень безопасности движения.

Вместе с тем специалисты отмечают, что регионы могут столкнуться с нехваткой средств при выполнении некоторых правил, подчеркивает издание.