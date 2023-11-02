Jeep отзывает около 97 тыс. внедорожников Wagoneer из-за ремней безопасности
Из-за производственного дефекта, который привел к повреждению или полной непригодности пряжек ремней безопасности, пассажиры, занимающие третий ряд сидений в автомобилях Jeep Wagoneer и Grand Wagoneer, могут столкнуться с проблемой, заключающейся в невозможности правильно пристегнуться.
Для устранения данной проблемы, компания начала масштабную кампанию по отзыву 97 066 автомобилей в США. Несмотря на то, что Jeep считает, что данной проблеме подвержен только один процент из затронутых автомобилей, они приняли решение провести проверку всех автомобилей Jeep Wagoneer и Grand Wagoneer, произведенных в период с 24 февраля 2021 года по 11 сентября 2023 года.
Пока неясно, каким образом пряжки ремней безопасности были повреждены в ходе производства. Компания Jeep впервые столкнулась с этой проблемой 20 октября 2022 года, и последующее расследование не выявило конструктивных недоработок, сообщает ресурс Тарантас Ньюс.
Поскольку исправное функционирование ремней безопасности имеет ключевое значение для обеспечения безопасности пассажиров в случае аварии, было принято решение о проведении отзыва. Для устранения этой неисправности, компания планирует просто заменить пряжку ремня безопасности в третьем ряду сидений. Представители компании свяжутся с владельцами затронутых автомобилей и уведомят их о необходимости доставки своих автомобилей в ближайший дилерский центр для проверки и, если необходимо, замены пряжки. Все работы по ремонту будут проведены бесплатно для владельцев данных транспортных средств.