Jeep отзывает около 97 тыс. внедорожников Wagoneer

Из-за производственного дефекта, который привел к повреждению или полной непригодности пряжек ремней безопасности, пассажиры, занимающие третий ряд сидений в автомобилях Jeep Wagoneer и Grand Wagoneer, могут столкнуться с проблемой, заключающейся в невозможности правильно пристегнуться.

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Для устранения данной проблемы, компания начала масштабную кампанию по отзыву 97 066 автомобилей в США. Несмотря на то, что Jeep считает, что данной проблеме подвержен только один процент из затронутых автомобилей, они приняли решение провести проверку всех автомобилей Jeep Wagoneer и Grand Wagoneer, произведенных в период с 24 февраля 2021 года по 11 сентября 2023 года.

Пока неясно, каким образом пряжки ремней безопасности были повреждены в ходе производства. Компания Jeep впервые столкнулась с этой проблемой 20 октября 2022 года, и последующее расследование не выявило конструктивных недоработок, сообщает ресурс Тарантас Ньюс.