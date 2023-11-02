Автопроизводителям предложили чаще доставлять авто по железной дороге

РЖД предлагает автопроизводителям чаще доставлять машины по железной дороге на фоне жалоб на повышение расценок на их перевозку автовозами. Об этом сообщает пресс-служба РЖД.

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"Тариф РЖД менее волатилен и привязан к уровню инфляции, что дает возможность четко прогнозировать стоимость перевозки", - сообщили в РЖД агентству ТАСС.

В компании уточнили, что терминально-логистическая инфраструктура железных дорог дает возможность доставлять автомобили между крупными узлами с использованием автовозов на "последней миле". А также предоставлять комплекс услуг "от двери до двери".