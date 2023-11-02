Российский внедорожник Visuva S2: создатели рассказали о мощности и цене

В середине сентября стало известно, что в Красноярске разрабатывается новый внедорожник Visuva S2. Он выглядит необычно, а управлять им смогут не все - лишь те, у кого есть права на трактор. Создатели раскрыли подробности о двигателе автомобиля и назвали цену.

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"В базовой комплектации владелец Visuva получает заряженный для езды по городу и бездорожью внедорожник", - говорится в сообщении компании.

Заглянем внутрь: автомобиль построили на раме, "лёгкой и прочной, повышенной жёсткости". Подвеска у Visuva S2 независимая, с рычагами собственной разработки. Её ход может достигать полуметра.

Под капотом установлен 227-сильный турбомотор объёмом 2,0 литра. Крутящий момент - 387 Нм. Официальных данных о силовом агрегате пока нет, но ранее появлялась информация о возможной покупки его у Great Wall. Это кажется логичным, так как Great Wall имеет локализованное производство на территории РФ, поэтому проблем с поставками возникнуть не должно.

Вариантов коробки передач два, оба - "автоматы", а различаются они количеством ступеней - 8 или 9. Опять же, эта информация пока не официальная.

Заявленное время разгона до 100 км/ч - 10,6 секунды.

Пресс-служба Visuva

Кузов изготовлен из композитного стеклопластика. Одно из его преимуществ - не подвержен коррозии. Длина автомобиля составляет 4601 мм, ширина равна 1930 мм, высота - 2331 мм.

Прототип Visuva S2 - двухместный, в серийном производстве появится эта версия, а также четырёхместная. Не исключен выпуск и других модификаций на базе Visuva S2 - пикапа или минивэна.

На автомобиль выдаётся паспорт самоходной машины, поэтому регистрировать его нужно будет в Гостехнадзоре, а к управлению может быть допущен водитель с правами тракториста-машиниста.