Казахстанцам без медстраховки могут запретить водить машину

«Данное предложение было сделано на основании анализа международного опыта. Мы видим, что в таких странах, как Германия, Нидерланды, та же Россия, имеются соответствующие ограничения. Кроме того, имеется ответственность гражданина, в том числе финансовая, то есть штрафы, если человек не застрахован, либо ограничивается получение тех или иных услуг», – отметил вице-министр здравоохранения Республики Казахстан Тимур Султангазиев.

Незастрахованным гражданам могут запретить водить автомобиль, лишить их права на ношение оружия, а также им будут доступны не все госуслуги. Сейчас без страховки нельзя записаться к врачу. Система ОСМС действует в стране с 1 января 2020 года. Благодаря ее внедрению, финансирование здравоохранения выросло более чем в два раза.