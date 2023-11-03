ГАЗ отсудил у московского бизнесмена четыре миллиона рублей

Горьковский автозавод подал в суд на фирму ООО «Романов Моторс», владелец которой по имени Алексей Михеев ранее администрировал официальный сайт нижегородского автопроизводителя. В иске представители ГАЗ заявили, что бизнесмен «неправомерно использовал товарный знак».

© Motor.ru

В рамках рассмотрения дела суд постановил, что столичный бизнесмен продавал детские электромобили. В модельный ряд предпринимателя входила «Мини Волга ГАЗ 21», на кузове которой москвич использовал эмблему, похожую на логотип Горьковского автозавода. При этом компания ГАЗ не давала разрешение на использование товарного знака.

Алексей Михеев продал электромобилей почти на два миллиона рублей. В рамках досудебных претензий бизнесмен отказался сообщить источник происхождения детских машин. В результате суд по интеллектуальным правам встал на сторону Горьковского автозавода. Столичного предпринимателя обязали выплатить компании ГАЗ 3,9 миллиона рублей.