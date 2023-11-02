Aston Martin терпит убытки

Британский автопроизводитель отчитался о чистом убытке в размере 48,4 миллиона фунтов стерлингов (58,8 миллиона долларов) в третьем квартале 2023 года, что оказалось выше прогноза. У компании также наблюдались проблемы с производством DB12 нового поколения, из-за чего Aston Martin скорректировал годовые объемы продаж: вместо семи тысяч автомобилей планируется реализовать 6,7 тысячи штук.

Результаты компании оказались хуже прогнозов аналитиков, ожидавших более скромных убытков в третьем квартале,— около 38 миллионов фунтов стерлингов. При этом годом ранее за тот же период убытки Aston Martin были еще больше — 55 миллионов фунтов стерлингов. Одной из причин таких показателей в июле-сентябре 2023 года стали проблемы с наращиванием объемов выпуска нового DB12 из-за сложностей с поставками комплектующих. Это отразилось как на квартальных продажах, так и скажется на годовых — план был снижен на 300 машин.

DB12 в самом Aston Martin называют «самой совершенной моделью DB» и «эталоном производительности, ультрароскоши и стиля». Спорткар приводит в движение восьмицилиндровый мотор мощностью 680 лошадиных сил, который сочетается с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. С места до 60 миль в час (97 километров в час) DB12 разгоняется за 3,5 секунды (на 0,2 секунды быстрее по сравнению с DB11 AMR), а максимальная скорость ограничена на отметке 325 километров в час.