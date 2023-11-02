Кроссовер от Geely и Baidu получил четвертый уровень автономности

Tesla Model Y возглавила китайские рейтинги продаж в своем классе в прошлом месяце. Этот факт заставляет местные компании с удвоенной силой навязывать конкуренцию. Именно с этой целью Geely выводит на домашний рынок Jiyue 01 – подчеркнуто технологичный электрокроссовер, созданный совместно с IT-гигантом Baidu.

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Модель 01 стала серийным воплощением концептуального Robo-01, показанного в прошлом году. Серийный вариант получился немного крупнее Tesla Model Y по всем измерениям. Габариты новинки – 4853 х 1990 х 1611 мм, колесная база – 3000 мм.

Geely Jiyue 01

Самая важная особенность нового кроссовера – система автономного пилотирования четвертого (предпоследнего) уровня: водитель может полностью передавать управление автоматике, но только в прописанных в системе зонах. За автопилот отвечает платформа NVIDIA DRIVE Orin и программное обеспечение Baidu Apollo. Как пишет 3dnews, на первоначальном этапе Jiyue 01 будет способен передвигаться в автоматическом режиме в трех городах: Ханжчоу, Пекине и Шанхае. Уже в следующем году в список зон, где будет доступна функция автопилотирования, войдут 90% междугородных трасс Китая и еще 200 населенных пунктов.

Для правильного функционирования автопилота Jiyue 01, кроме подробных карт местности, используется так называемое "машинное зрение". За положением кроссовера на дороге следят 11 видеокамер, 12 ультразвуковых радаров и 5 радаров миллиметрового диапазона, без использования лидара.

Geely Jiyue 01

Высокий уровень оснащения виден и в компоновке интерьера. Мультимедийный комплекс получил широкоформатный экран диагональю 35,6 дюйма. За работу медиасистемы отвечает процессор Qualcomm Snapdragon 8295. Baidu также интегрировала фирменный голосовой помощник SIMO и систему распознавания жестов. Подчеркивается, что голосовой ассистент может поддерживать 4 запроса одновременно, кроме того, способен выполнять команды управления автомобилем. Например, водитель может голосом приказать электронике запарковать кроссовер, причем не только на близлежащей площадке, а в радиусе 2 км от собственной геопозиции. Кроме того, китайские специалисты обещают, что голосовой ассистент будет сохранять функционал даже без интернет-соединения.