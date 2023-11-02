Продажи "Автоваза" в России по итогам октября 2023 года выросли в 2,1 раза по сравнению с октябрем прошлого года и достигли 40,9 тыс. авто, что является максимальным показателем за последние 10 лет. Об этом говорится в сообщении компании. По отношению к сентябрю 2023 года рост показателя составил 12,9%.

Всего за 10 месяцев 2023 года "Автоваз"продал 283,5 тыс. машин, что на 98,4% выше показателя за аналогичный период 2022 года.

"По итогам октября 2023 года в России продано 40 912 пассажирских и коммерческих автомобилей Lada, что является не только лучшим результатом в 2023 году, но и новым максимумом за последние 10 лет. Это на 12,9% выше результата сентября 2023 года и на 113,7% превышает продажи октября 2022 года", - отмечается в сообщении.

При этом, по собственным оценкам автопроизводителя, доля Lada в сегменте легковых автомобилей на российском рынке в октябре достигла 40%.

Продажи по моделям

Продажи самого доступного и бюджетного автомобиля Lada Granta в октябре впервые с момента запуска модели достигли отметки в 20,9 тыс. единиц. Это на 68,4% больше, чем в октябре 2022 года.

Свой максимум также обновила модель Lada Vesta - в октябре ее продажи составили выше 9 тыс. штук. Всего за 10 месяцев было реализовано 33,4 тыс. Lada Vesta нового поколения.

Также в октябре было продано 5,2 тыс. внедорожников Niva Legend и 5,1 тыс. машин Niva Travel.

"Рост показали и автомобили сегмента LCV: за 10 месяцев было продано 3 347 коммерческих Lada, что на 36,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года", - добавили в компании.