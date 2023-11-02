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Chelsea Truck Company показала Defender с экспериментальным дизайном

Ателье Chelsea Truck Company выставило на продажу уникальный Defender. Оформленный в экспериментальной стилистике внедорожник Prototype X получил капот из углепластика, стильный двойной спойлер и кованые колеса диаметром 22 дюйма. Ко всему этому прилагается кожаный салон в фирменном оттенке Tiffany. А стоит такой Defender больше 100 тысяч фунтов стерлингов.

На продажу выставлен уникальный Defender
© Chelsea Truck Company

Лондонская мастерская Chelsea Truck Company, входящая в группу компаний Kahn, показала очередной проект на базе Land Rover Defender. Внедорожник Prototype X создан в одном экземпляре и демонстрирует экспериментальную стилистику, которая ещё нигде не используется. Преподносится всё это как уникальная возможность заглянуть за кулисы творческого процесса, причем машину можно купить — оценили её в 105 тысяч фунтов стерлингов, или 11,9 миллиона рублей.

Chelsea Truck Company
Chelsea Truck Company
Chelsea Truck Company
Chelsea Truck Company
Chelsea Truck Company

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Основа проекта — Defender 90 P400 X-Dynamic с рядной бензиновой «шестеркой» 3.0 (400 л.с., 550 Нм) и восьмидиапазонным автоматом. От Chelsea Truck Company внедорожнику достался углепластиковый капот с широкой щелью воздухозаборника, задний V-образный спойлер, дополнительные светодиодные блоки освещения на крыше, полностью новый передний бампер, а также накладка на решетку радиатора, которая визуально уменьшает фары. Вдобавок Prototype X выделяется салоном, обшитым кожей, голубой оттенок которой близок к цвету 1837 Blue от Tiffany, и 22-дюймовыми колесами.

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Ранее материнская Kahn представила ещё более необычную вариацию «Дефендера», получившую название Flying Huntsman 90 Spyder. Таким внедорожникам достанется мягкая съемная крыша и изящные задние обтекатели, изготовленные вручную из алюминиевого сплава. Первые экземпляры покажут во II квартале 2024-го, ограничив годовой выпуск восемью штуками. На одну машину у ателье уходить примерно шесть месяцев, но зато клиенты смогут заказать к ней кованые колеса с дизайном, разработанным по их собственной спецификации.

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