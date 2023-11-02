Все автомобили Lada вновь выросли в цене

С четверга, 2 ноября, АвтоВАЗ повысил стоимость всех своих машин. Речь идет о существенном подорожании моделей, передает Ixbt.com.

Отмечается, что в меньшей степени рост цен коснулся Lada Granta. Ее стоимость поднялась на 64 тыс. рублей. При этом Niva Legend и Niva Travel подорожали на 85-86 тыс. рублей в зависимости от версии и на 106 тыс. рублей соответственно.

Lada Granta Cross стала дороже на 79 тыс. рублей, Lada Granta Sport и Lada Granta Drive Active – на 84 тыс. рублей. Vesta подскочила в цене на 83-91 тыс. рублей в зависимости от версии.

«Не подорожала базовая Granta (700 тыс. рублей за седан и 740 тыс. рублей за хетчбэк), базовая Vesta (1,24 млн рублей) и базовая Niva Legend (830 тыс. рублей)», – говорится в публикации.

Теперь обновленные цены на остальные версии Lada выглядят следующим образом: седан Lada Granta вместо 800 тыс. теперь стоит 1,03 млн рублей, хетчбэк Lada Granta поднялся в цене с 881 тыс. до 1,06 млн рублей, Lada Granta Cross – с 946 тыс. до 1,095 млн рублей, Lada Granta Drive Active – с 1,035 до 1,193 млн рублей, Lada Granta Sport – с 1,065 до 1,374 млн рублей, седан Lada Vesta – с 1,51 до 1,786 млн рублей, Lada Vesta Cross – с 1,734 до 1,901 млн рублей, Lada Niva Legend – с 1,0 до 1,069 млн рублей, Lada Niva Bronto – с 1,304 до 1,354 млн рублей, Lada Niva Travel – с 1,199 до 1,484 млн рублей.